HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Salami Menkominfo Budi Arie dan Wamen Baru: Senyum Bahagia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |10:17 WIB
Momen Jokowi Salami Menkominfo Budi Arie dan Wamen Baru: Senyum Bahagia
Presiden Jokowi salami Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran pejabat di Kabinet Indonesia Maju memberikan salam kepada delapan orang pejabat negara yang dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (17/7/2023).

Tampak wajah senyum bahagia dan sumringah terlihat saat sejumlah pejabat yang dilantik bersalaman baik dengan Presiden Jokowi maupun para pejabat di lingkungan Kabinet Indonesia Maju.

Delapan pejabat yang dilantik Presiden Jokowi tampak didampingi oleh istrinya masing-masing. Prosesi memberikan salam dan selamat tersebut dilakukan secara bergantian layaknya resepsi pernikahan.

Sejumlah momen saling bersalaman tersebut juga diabadikan oleh sejumlah fotografer Istana Kepresidenan.

Sebagaimana diketahui Presiden RI Joko Widodo memimpin pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (17/7/2023) Pukul 09.00 WIB.

Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwati dalam kesempatan tersebut membacakan sejumlah pejabat yang dilantik oleh Presiden Jokowi berdasarkan dua keputusan.

Halaman:
1 2 3
      
