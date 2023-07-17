Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Beri PR untuk Menkominfo Budi Arie: Utamakan Penyelesaian BTS!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |10:28 WIB
Jokowi Beri PR untuk Menkominfo Budi Arie: Utamakan Penyelesaian BTS!
Presiden Jokowi angkat Budi Arie sebagai Menkominfo. (Foto: Raka/MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ada beberapa pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

 BACA JUGA:

Presiden ingin proyek BTS segera diselesaikan. Sebab waktu yang dimilikinya hanya sedikit menjelang pemilihan presiden 2024.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan, penyelesaian hukum silahkan berjalan. Kita hormati proses hukum," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8/2023).

 BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa penyelesaian proyek BTS harus tetap berjalan. Sebab hal tersebut menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal.

"Jangan sampai kita sudah apa itu ada peristiwa hukum BTS-nya juga terbengkalai ini yang saya enggak mau tugas beratnya di sini," kata Jokowi.

Alasan yang kedua, kata Jokowi, yakni saat ini kecepatan perubahan dunia sangat ditentukan oleh ICT.

"Oleh sebab itu juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data yang berkaitan dengan artificial intilegent, yang berkaitan dengan frekuensi yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan di tuntaskan," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
