Profil Paiman Rahardjo dari Rektor Universitas Moestopo Kini Jadi Wamendes

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) baru. Salah satunya, Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Paiman Rahardjo kini menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamen Desa PDTT).

Pengangkatan Paiman Rahardjo sebagai Wamen ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32M/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, posisi Wamendes ini diisi oleh Budi Arie Setiadi yang kini dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sementara itu, dikutip dari laman resmi Universitas Moestopo, Paiman menjabat sebagai rektor Universitas ini untuk periode 2022 – 2027. Dia, bertekad membawa universitas Moestopo di Jakarta ini menjadi kampus berkelas dunia berstandar internasional.

Paiman juga merupakan sosok rektor yang memiliki ide dan gagasan yang jauh ke depan serta inovatif, terbukti dalam kepemimpinannya yang baru 1 tahun telah melahirkan banyak prestasi. Sebelum dipimpin Paiman, kampus yang didirikan pada tahun 1962 ini bertengger di peringkat 1.332 dan berada di kluster Binaan. Kemudian kurang dari setahun dia memimpin, kampus tersebut melompat tajam, peringkatnya naik menjadi urutan 403-an dan berada di kluster Madya.

Paiman bertekad untuk menjadikan Universitas Moestopo Beragama berkelas dunia sangatlah besar. Berbagai usaha dilakoni, terbaru ia menjajaki kerjasama dengan Universitas di Malaysia. Dia mengungkapkan, penjajakan ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk meningkatkan akreditasi Universitas Moestopo, khususnya untuk Program Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Moestopo. Karena itu, dia secara khusus mendatangi Faculty of Business and Accountancy, Graduate School of Business yang ada di Universiti Malaya.