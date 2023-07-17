Sosok yang Bisiki Budi Arie jika Dirinya Bakal Jadi Menkominfo

JAKARTA - Budi Arie Setiadi resmi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Senin (17/7/2023).

Informasi mengenai dirinya bakal menjadi menteri ternyata sudah diketahui Budi Arie sejak jauh-jauh hari. Ia mendapat informasi dari orang dekat Jokowi.

Pratikno, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara menjadi sosok yang mengabarkan informasi bahwa Budi Arie bakal menjadi menteri. Kabar dari Jokowi tersebut diterimanya pekan lalu.

"(Dikabari) Pak Setneg Minggu lalu," kata Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Sebelum menjadi Menkominfo, Budi Arie merupakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Budi bisa dibilang berjasa dalam pemenangan Jokowi di pemilu. Sebab, dirinya merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) yang total mendukung Jokowi saat Pilpres.