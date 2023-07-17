Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nezar Patria Ditunjuk Jadi Wamenkominfo, Jokowi: Pernah Jadi Pemred

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |10:51 WIB
Nezar Patria Ditunjuk Jadi Wamenkominfo, Jokowi: Pernah Jadi Pemred
Foti: Biro Pers Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dirinya memilih Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Dikatakan Jokowi, Nezar memiliki pengalaman di media dan juga dewan pers. Serta, kata Jokowi, Nezar Patria juga memiliki pengalaman di BUMN.

"Pak Nezar ini kan pengalaman di media pernah jadi Pemred , pernah di dewan pers saya, pernah di BUMN saya kira akan sangat membantu sekali menteri Budi Arie," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan pertimbangan dirinya memilih Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Jokowi ingin proyek BTS segera diselesaikan sebab waktu yang dimilikinya hanya sedikit menjelang pemilihan presiden 2024.

Halaman:
1 2
      
