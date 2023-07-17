Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi Pemilu 2024, TGB: Mari Kita Bergerak di Irama yang Sama

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:07 WIB
Hadapi Pemilu 2024, TGB: Mari Kita Bergerak di Irama yang Sama
Ketua Harian Partai Perindo TGB Zainul Majid (Foto: Kiswondari)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB M. Zainul Majdi mengatakan, Partai Perindo memiliki kelebihan dibanding partai politik lainnya. Ia pun mengajak seluruh kader Partai Perindo untuk bergerak di irama yang sama dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Untuk itu, mari kita bergerak di irama yang sama, di pusat dan daerah bergerak kita berada pada frekuensi yang sama, bergerak sungguh-sungguh agar pada 14 Februari 2024 Perindo sukses,” kata TGB di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Minggu 16 /7/2023).

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mengucapkan syukur karena Partai Perindo memiliki Ketua Umum, yakni Hary Tanoesoedibjo yang rela mendedikasikan waktunya.

Sebab itu, dengan kelebihan yang dimiliki partai bernomor urut 16 ini, ia mengajak seluruh jajaran Perindo untuk mengukir sejarah dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan membawa Partai Perindo masuk Senayan dengan perolehan suara signifikan.

Parpol tanpa kursi seperti Ormas, kata TGB, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ketum. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh jajaran di bawah komando ketua umum untuk melewati tahapan krusial dan tantangan di Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement