Hadapi Pemilu 2024, TGB: Mari Kita Bergerak di Irama yang Sama

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB M. Zainul Majdi mengatakan, Partai Perindo memiliki kelebihan dibanding partai politik lainnya. Ia pun mengajak seluruh kader Partai Perindo untuk bergerak di irama yang sama dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Untuk itu, mari kita bergerak di irama yang sama, di pusat dan daerah bergerak kita berada pada frekuensi yang sama, bergerak sungguh-sungguh agar pada 14 Februari 2024 Perindo sukses,” kata TGB di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Minggu 16 /7/2023).

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mengucapkan syukur karena Partai Perindo memiliki Ketua Umum, yakni Hary Tanoesoedibjo yang rela mendedikasikan waktunya.

Sebab itu, dengan kelebihan yang dimiliki partai bernomor urut 16 ini, ia mengajak seluruh jajaran Perindo untuk mengukir sejarah dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan membawa Partai Perindo masuk Senayan dengan perolehan suara signifikan.

Parpol tanpa kursi seperti Ormas, kata TGB, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ketum. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh jajaran di bawah komando ketua umum untuk melewati tahapan krusial dan tantangan di Pemilu 2024.