INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ada Libur Tahun Baru Islam Minggu Ini, Berapa Hari?

Widi Agustian , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:15 WIB
Ada Libur Tahun Baru Islam Minggu Ini, Berapa Hari?
Kalender Juli 2023. (Foto: Widi/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445H jatuh pada Rabu 19 Juli 2023. Peringatan ini pun dijadikan tanggal merah.

 BACA JUGA:

Peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, pemerintah menetapkan libur. Ketentuan libur Tahun Baru Islam 2023 tersebut tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023. Dalam SKB itu, libur Tahun Baru Islam 2023 adalah 19 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Libur Tahun Baru Islam 2023 hanya satu hari yakni pada 19 Juli 2023. Tidak ada cuti bersama pada libur Tahun Baru Islam.

Halaman:
1 2
      
