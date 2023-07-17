Ada Libur Tahun Baru Islam Minggu Ini, Berapa Hari?

JAKARTA - Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445H jatuh pada Rabu 19 Juli 2023. Peringatan ini pun dijadikan tanggal merah.

Peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, pemerintah menetapkan libur. Ketentuan libur Tahun Baru Islam 2023 tersebut tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2023. Dalam SKB itu, libur Tahun Baru Islam 2023 adalah 19 Juli 2023.

Libur Tahun Baru Islam 2023 hanya satu hari yakni pada 19 Juli 2023. Tidak ada cuti bersama pada libur Tahun Baru Islam.