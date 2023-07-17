Bagikan Gerobak Perindo, Vivi Jayabaya: Dari Sekarang Kita Harus Turun ke Masyarakat

RANGKASBITUNG - Bacaleg DPR-RI Partai Perindo Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) Vivi Sumantri Jayabaya kembali turun ke masyarakat Lebak. Kali ini, wanita asli putri Lebak tersebut membagikan gerobak kepada 5 pelaku UMKM di Kota Rangkasbitung, Minggu (16/7/2023) sore.

Dihadiri langsung oleh ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak Aad Firdaus, sejumlah bacaleg Kabupaten Lebak dan puluhan kader dan simpatisan partai bernomor urut 16 di Pemilu 2024 mendatang tersebut.

Salam sambutannya, Vivi mengatakan, sebagai kader Partai Perindo yang concern terhadap pelaku UMKM, dirinya merasa wajib turun langsung mendengar dan menampung aspirasi masyarakat di dapilnya, meski belum duduk sebagai anggota legislatif di pusat.

"Tidak harus menunggu jadi, malah seharusnya kita dari sekarang turun ke masyarakat, bersilahturahmi, mendengar aspirasi dan tentu saja membantu apa yang mereka butuhkan, salah satunya gerobak kepada penjual bakso dan mie ayam di Kota Rangkasbitung ini," ungkapnya.

Vivi mengaku, dirinya tidak bisa berjuang sendiri untuk bisa menjadi anggota dewan RI di Jakarta nanti. Dirinya membutuhkan bantuan para ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku UMKM dan masyarakat Lebak dan Pandeglang pada umumnya.

"Alhamdulillah masyarakat kini sudah mengenal Partai Perindo dengan sosok Pak HT sebagai Ketua Umum dan program-programnya yang menyentuh masyarakat kecil secara langsung. Doakan saya bisa jadi dan menampung aspirasi masyarakat Banten khususnya Lebak Pandeglang dan tentunya memberikan dampak langsung berupa bantuan dan program guna meningkatkan perekonomian masyarakat di sini," ungkapnya.