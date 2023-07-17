Usai Lantik 1 Menteri dan 5 Wamen, Presiden Jokowi Tidak Tutup Kemungkinan Lakukan Reshuffle Lagi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik satu menteri dan lima wakil menteri pada hari ini Senin (17/7/2023). Pada kesempatan itu, dirinya tidak menutup kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kembali.

"Ya bisa saja (reshuffle)," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Dia menjelaskan, reshuffle tersebut merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden. Meski begitu dirinya tidak mengungkapkan secara detil kapan waktu reshuffle akan dilakukan lagi.

"Prerogatif presiden," kata Jokowi.

Presiden Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).