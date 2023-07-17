Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Lantik 1 Menteri dan 5 Wamen, Presiden Jokowi Tidak Tutup Kemungkinan Lakukan Reshuffle Lagi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:57 WIB
Usai Lantik 1 Menteri dan 5 Wamen, Presiden Jokowi Tidak Tutup Kemungkinan Lakukan Reshuffle Lagi
Presiden Jokowi. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik satu menteri dan lima wakil menteri pada hari ini Senin (17/7/2023). Pada kesempatan itu, dirinya tidak menutup kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kembali.

"Ya bisa saja (reshuffle)," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, reshuffle tersebut merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden. Meski begitu dirinya tidak mengungkapkan secara detil kapan waktu reshuffle akan dilakukan lagi.

"Prerogatif presiden," kata Jokowi.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Halaman:
1 2
      

