Pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo, Andika Perkasa Salah Satu Pembicaranya

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional baik dari kalangan militer dan pengusaha akan menjadi pembicara dalam pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Ganjar Pranowo di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Di mana mantan Panglima TNI Andika Perkasa menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut.

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan ada sejumlah narasumber yang akan memberikan pemaparan terkait pelaksanaan kampanye kepada partai politik yang menjalin kerja sama politik dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) dalam Pilpres 2024.

"Beberapa tokoh seperti Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Andika Perkasa, Arsyad Rasyid (Ketua Kadin), juga akan menjadi pembicara dan sekaligus akan mendampingi Puan Maharani pada saat penutupan acara pelatihan Jurkam," ujar Hasto Kristiyanto, Senin (17/7/2023).

Pelatihan juru kampanye tersebut kata dia akan diberikan pemahaman terhadap berbagai aspek strategis pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024.

"Secara resmi akan dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Umum PPP H. Mardiono yang juga dihadiri Ganjar Pranowo," kata Hasto.

Pelatihan juru kampanye tersebut kata dia juga akan diikuti oleh perwakilan PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura dan utusan relawan pemenangan Ganjar Pranowo.

Selain membangun militansi pemenangan, pembahasan peta politik terakhir dan juga strategi komunikasi efektif, segmentasi pemilih serta strategi pemenangan disebut Hasto akan dibahas dalam acara tersebut.

“Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta juga akan memberikan pengarahan dan penutupan akan dilakukan oleh Puan Maharani," ujar Hasto Kristiyanto.