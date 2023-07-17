Karakter Ganjar Pranowo Dinilai Sama dengan Presiden Jokowi

JAKARTA - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, memiliki karakteristik yang sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu parameter yang dinilai Adi, adalah Ganjar suka blusukan ke masyarakat.

"Ganjar dan Jokowi itu punya karakter yang sama, yaitu suka blusukan, turun ke bawah dan langsung menyapa masyarakat. Salah satu yang belum terlihat dari calon-calon yang lain," kata Adi saat dihubungi, Senin (17/7/2023).

Selain itu, Adi melihat, ideologi politik antara Ganjar dan Presiden Jokowi juga memiliki kesamaan. Apalagi, keduanya berasal dari satu partai yang sama yakni, PDI Perjuangan.

"Ideologinya merah dan nasionalis ya. Sesuatu yang tidak ada dalam calon yang lain," ucapnya.

Kendati demikian, Adi merasa wajar bila Ganjar memiliki karakter yang sama dengan Presiden Jokowi. Ia merasa, Ganjar merupakan produk politik yang dilahirkan Jokowi.