INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jawab Kritik Surya Paloh, Jokowi: Revolusi Mental yang Belum Maksimal, Dimaksimalkan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |12:28 WIB
Jawab Kritik Surya Paloh, Jokowi: Revolusi Mental yang Belum Maksimal, Dimaksimalkan
Presiden Joko Widodo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal ucapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait revolusi mental. Di mana, revolusi mental merupakan konsep yang ditawarkan Jokowi yang menjadi alasan Nasdem memberi dukungan.

"Ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Diketahui, Surya Paloh mengatakan partainya pada 2014 mendukung Jokowi karena memiliki konsep dan gagasan mengenai gerakan perubahan termasuk konsep revolusi mental.

"Bahwasannya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstartir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan gerakan perubahan kita, senafas, sebangun, sejalan," kata Paloh saat pidato dalam Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Gelora Bung karno, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023.

Namun, kata Paloh, hingga saat ini revolusi mental tersebut belum bisa menjadi kenyataan.

"Tapi sayang seribu kali sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan," kata Paloh.

(Arief Setyadi )

      
