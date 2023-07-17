Presiden Jokowi Sebut Pergantian Wamenag Permintaan dari Partai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa alasan dirinya melantik Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) dikarenakan permintaan dari Partai PPP yang sebelumnya juga mengusung posisi tersebut.

"Oh itu ada permintaan dari partai (PPP)," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Saiful dilantik menjadi Wamenag menggantikan Zainut Tauhid Sa'adi yang merupakan rekan satu partai di PPP. Saiful menjabat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Terpisah, Saiful mengatakan bahwa pelantikan dirinya sebagai Wamenag merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.