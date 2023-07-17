Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Sebut Pergantian Wamenag Permintaan dari Partai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |12:29 WIB
Presiden Jokowi Sebut Pergantian Wamenag Permintaan dari Partai
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa alasan dirinya melantik Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) dikarenakan permintaan dari Partai PPP yang sebelumnya juga mengusung posisi tersebut.

"Oh itu ada permintaan dari partai (PPP)," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Saiful dilantik menjadi Wamenag menggantikan Zainut Tauhid Sa'adi yang merupakan rekan satu partai di PPP. Saiful menjabat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Terpisah, Saiful mengatakan bahwa pelantikan dirinya sebagai Wamenag merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PPP Presiden jokowi wamenag
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677//wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174931//ppp-UV5R_large.jpg
Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174923//ppp-6qrk_large.jpg
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174827//ppp-5NJV_large.jpg
Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174823//ppp-Wuh0_large.jpg
Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174492//ppp-uw2B_large.jpg
Sekjen PPP: Rekonsiliasi dan Fokus Kembali ke Parlemen!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement