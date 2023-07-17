Heboh Pernikahan Anjing dengan Resepsi Mewah, Beradat Jawa Lengkap dengan Pendeta

JAKARTA - Heboh di media sosial pernikahan anjing yang didesain menyerupai pernikahan manusia. Resepsi yang dipakai sendiri disebut menghabiskan dana hingga Rp200 juta.

Resepsi dengan 100 undangan kepada anjing ras besar, dekorasi mewah, live musik, dan prosesi pernikahan adat Jawa menghiasi pernikahan dua anjing yang bernama Jojo dan Luna tersebut. Bahkan ada pendeta untuk mengesahkan penikahan mereka.

Upacara kirab manten pun dilaksanakan dengan khidmat, bahkan menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak.

Fasilitas yang dihidangkan untuk tamu undanganpun tak main-main, bak pesta kebun dengan hidangan yang fantastis.

Video ini pun menjadi buah bibir di masyarakat, ada yang memakluminya karena mereka lebih dari cukup secara ekonomi. Namun ada juga yang menyayangkan prosesi sakral yang harusnya untuk manusia, justru diberikan untuk seekor anjing.

(Khafid Mardiyansyah)