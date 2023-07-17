Usai Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Akui Masih Ketum Projo

JAKARTA - Budi Arie Setiadi mengaku akan tetap menjadi Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) usai dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Senin (17/7) di Istana Negara.

"Masih, ketua umum Projo," kata Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Terkait badan pemenangan pilpres Projo, Budi menyerahkan kepada Panel Barus. Hal itu dimaksudkan agar dirinya dapat bekerja sebagai Menkominfo.

"Cuman kita membentuk badan pemenangan pilpres nanti panel barus sebagai ketua badan pemenangan pilpres Projo," kata Budi.

Meski menjabat sebagai Ketum Projo dan Menkominfo, Budi memastikan tidak akan ada konflik kepentingan antar keduanya.

"Engga, supaya karena kita nanti (diminta) untuk menyatukan, supaya kita (nanti) aman," kata Budi.