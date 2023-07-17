Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Akui Masih Ketum Projo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:17 WIB
Usai Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Akui Masih Ketum Projo
A
A
A

JAKARTA - Budi Arie Setiadi mengaku akan tetap menjadi Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) usai dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Senin (17/7) di Istana Negara.

"Masih, ketua umum Projo," kata Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Terkait badan pemenangan pilpres Projo, Budi menyerahkan kepada Panel Barus. Hal itu dimaksudkan agar dirinya dapat bekerja sebagai Menkominfo.

"Cuman kita membentuk badan pemenangan pilpres nanti panel barus sebagai ketua badan pemenangan pilpres Projo," kata Budi.

Meski menjabat sebagai Ketum Projo dan Menkominfo, Budi memastikan tidak akan ada konflik kepentingan antar keduanya.

"Engga, supaya karena kita nanti (diminta) untuk menyatukan, supaya kita (nanti) aman," kata Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179049//jokowi-VjqG_large.jpg
Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Miliknya ke Budi Arie Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175740//projo-EoIT_large.jpg
Projo Bantah Narasi Pertemuan Prabowo-Jokowi Bahas Keluarga: Emang Ini Sinetron?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168757//budi_arie-nJWy_large.jpg
Dicopot Prabowo, Budi Arie Bakal Pulang ke Projo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168746//budi_arie-KDq3_large.jpg
Budi Arie Akui Tak Kaget Kena Reshuffle: Biasa Aja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168726//budi_arie-L3v9_large.jpg
Dicopot Prabowo, Budi Arie Ngaku Akan Tetap Mengabdi ke Rakyat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659//budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement