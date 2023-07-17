Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sertijab Menkominfo, Budi Arie: Jangan Karena Ada Masalah Mentalnya Surut!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:20 WIB
Sertijab Menkominfo, Budi Arie: Jangan Karena Ada Masalah Mentalnya Surut!
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Budi Arie Setiadi secara resmi telah melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) dengan Mahfud MD.

Dalam sertijab tersebut, Mahfud hadir dalam kapasitasnya sebagai Plt Menkominfo.

Dalam acara itu, Budi menyemanti jajaran Kominfo untuk terus optimis dan bergerak cepat meskipun di kementeriannya tengah bergulor kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tower BTS, yang menjerat Jhonny G Plat, mantan Menkominfo.

"Kita harus tetap optimis dan gerak cepat, enggak usah pesimis, kalau ada masalah biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua tidak bermasalah menyelesaikan masalah," ujar Budi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Bersama Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba dan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, ia yakin, kepemimpinannya dapat memberi semangat baru untuk akselerasi kinerja Kominfo. Ia pun meminta jajaran Kominfo untuk optimis ke depan.

"Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan, bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting jangan sampai rakyak Indonesia ini tidak memiliki akses untuk menikmati atau melaksanakan akses terhadap digitalisasi dan perkembangan yang begitu pesat," ujar Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement