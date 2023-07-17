Sertijab Menkominfo, Budi Arie: Jangan Karena Ada Masalah Mentalnya Surut!

JAKARTA - Budi Arie Setiadi secara resmi telah melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) dengan Mahfud MD.

Dalam sertijab tersebut, Mahfud hadir dalam kapasitasnya sebagai Plt Menkominfo.

Dalam acara itu, Budi menyemanti jajaran Kominfo untuk terus optimis dan bergerak cepat meskipun di kementeriannya tengah bergulor kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tower BTS, yang menjerat Jhonny G Plat, mantan Menkominfo.

"Kita harus tetap optimis dan gerak cepat, enggak usah pesimis, kalau ada masalah biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua tidak bermasalah menyelesaikan masalah," ujar Budi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Bersama Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba dan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, ia yakin, kepemimpinannya dapat memberi semangat baru untuk akselerasi kinerja Kominfo. Ia pun meminta jajaran Kominfo untuk optimis ke depan.

"Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan, bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting jangan sampai rakyak Indonesia ini tidak memiliki akses untuk menikmati atau melaksanakan akses terhadap digitalisasi dan perkembangan yang begitu pesat," ujar Budi.