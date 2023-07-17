Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Posisi Wamenag Digantikan Sesama Kader PPP, Ini Komentar Mardiono

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:23 WIB
Posisi Wamenag Digantikan Sesama Kader PPP, Ini Komentar Mardiono
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menanggapi perihal pergantian kursi wakil menteri agama (Wamenag). Sebelumnya Wamenag dijabat oleh Zainut Tauhid digantikan oleh Saiful Rahmat Dasuki.

Keduanya merupakan kader PPP, Zainut merupakan Anggota Majelis Kehormatan DPP PPP. Sedangkan Saiful merupakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Mardiono memastikan bahwa dirinya tidak melakukan pencopotan atau memutuskan mengenai kursi Wamenag. Dirinya hanya menyebut tidak ada yang abadi khususnya terkait jabatan.

"Oh enggak ada copot mencopot, ya jadi kalau dalam jabatan. Kemudian rolling apa itu sudah menjadi keniscayaan ya dalam kehidupan ini semua memang ga ada yang abadi ya," kata Mardiono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Bahkan Mardiono mengakui pernah mengalami pergantian jabatan. Dirinya yang didapuk menjadi Plt Ketum PPP harus merelakan jabatannya sebagai Anggota Wantimpres. Dan saat ini Mardiono ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677//wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174931//ppp-UV5R_large.jpg
Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174923//ppp-6qrk_large.jpg
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174827//ppp-5NJV_large.jpg
Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174823//ppp-Wuh0_large.jpg
Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174492//ppp-uw2B_large.jpg
Sekjen PPP: Rekonsiliasi dan Fokus Kembali ke Parlemen!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement