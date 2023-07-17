Posisi Wamenag Digantikan Sesama Kader PPP, Ini Komentar Mardiono

JAKARTA - Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menanggapi perihal pergantian kursi wakil menteri agama (Wamenag). Sebelumnya Wamenag dijabat oleh Zainut Tauhid digantikan oleh Saiful Rahmat Dasuki.

Keduanya merupakan kader PPP, Zainut merupakan Anggota Majelis Kehormatan DPP PPP. Sedangkan Saiful merupakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Mardiono memastikan bahwa dirinya tidak melakukan pencopotan atau memutuskan mengenai kursi Wamenag. Dirinya hanya menyebut tidak ada yang abadi khususnya terkait jabatan.

"Oh enggak ada copot mencopot, ya jadi kalau dalam jabatan. Kemudian rolling apa itu sudah menjadi keniscayaan ya dalam kehidupan ini semua memang ga ada yang abadi ya," kata Mardiono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Bahkan Mardiono mengakui pernah mengalami pergantian jabatan. Dirinya yang didapuk menjadi Plt Ketum PPP harus merelakan jabatannya sebagai Anggota Wantimpres. Dan saat ini Mardiono ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.