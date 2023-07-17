Mayoritas Juru Kampanye Ganjar Pranowo dari Kalangan Muda

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan mayoritas juru kampanye (Jurkam) Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo berasal dari kalangan anak muda.

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pemaparan terhadap 300 kader gabungan parpol pengusung Ganjar Pranowo dan 150 relawan yang akan dilatih menjadi jurkam untuk pemenangan Ganjar Pranowo, di Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Ia menjelaskan pelatihan juru kampanye (jurkam) Ganjar Pranowo untuk membangun spirit kenapa harus bakal capres Ganjar Pranowo yang didukung pada Pilpres 2024.

Hasto mengatakan hari ini peserta yang hadir akan digembleng untuk menjadi juru kampanye. Ia mengungkapkan para jurkam ini mayoritas anak muda yakni dari Generasi milenial dan Generasi Z.

"Kenapa yang muda karena target pemilih kita untuk bergerak meraih tenaga muda Indonesia," kata Hasto.

Sosok milenial dari empat parpol pengusung Ganjar terlihat hadir di lokasi. Salah satunya yakni putri Ketua DPR RI Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari atau Pinka Hapsari. Hadir juga sejumlah milenial yang aktif di sosial media.

Hasto menambahkan dengan pelatihan ini diharapkan bisa membangun militansi para jurkam dengan melihat hasil survei terkini dan jejak kepemimpinan Ganjar.