Gempa Besar M5,8 Guncang Maluku Utara, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,8 yang mengguncang Sanana, Maluku Utara, Senin 17 Juli 2023 pukul 11.42.16 WIB.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,7,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,38° LS ; 126,50° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 91 Km arah TimurLaut Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Utara pada kedalaman 41 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault),” kata Daryono.

Daryono menambahkan, berdasarkan estimasi peta guncangan ( shakemap ), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kepulauan Sula dengan skala intensitas IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ). Di daerah Kota Sanana, Kota Labuha dengan skala intensitas III - IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ).