HOME NEWS NASIONAL

Dicopot dari Jabatan Wamenag, Zainut Tauhid Ingin Kembali Jadi Guru Ngaji

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:55 WIB
Dicopot dari Jabatan Wamenag, Zainut Tauhid Ingin Kembali Jadi Guru Ngaji
A
A
A

JAKARTA - Zainut Tauhid Saadi resmi dicopot dari jabatan Wakil Menteri Agama (Wamenag). Dia menyebut pergantiannya karena permintaan partai.

"Iya ini hanya merupakan pergantian biasa saja, bukan sesuatu hal yang istimewa," kata Zainut dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Zainut menjelaskan dua hari sebelum pelantikan Sekjen PPP Arwani Thomafi atas perintah Plt. Ketua Umum Mardiono datang ke rumahnya untuk menyampaikan rencana pergantian posisi Wamenag. Menurutnya sebagai petugas partai harus siap melaksanakan tugas apa pun dan dimana pun, termasuk jika harus direposisi dari jabatan yang sedang diembannya.

"Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk mengemban amanat yang sangat mulia sebagai Wamenag, untuk hal itu saya mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan dan penugasannya itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
