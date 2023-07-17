Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riwayat dan Latar Belakang Wamen BUMN Rosan Roeslani

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:12 WIB
Riwayat dan Latar Belakang Wamen BUMN Rosan Roeslani
Rosan Roeslani dilantik menjadi Wamen BUMN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rosan Roeslani dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/7/2023). Rosan dikenal sebagai pengusaha, ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) sejak 2021.

Pria dengan nama lengkap Rosan Perkasa Roeslani ini lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1968. Rosan merupakan alumni dari SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Ia juga menempuh pendidikan S1 Keuangan di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma (1988-1992) dan meraih gelar MBA dari European University, Antwerpen, Belgia (1993-1994).

Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2015-2021. Ia juga pernah menjadi Penasihat Keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia ( 1997-2002) dan Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (2005-2008).

Dikutip dari iNews, Rosan pernah menerima bintang jasa Belgia (Commander in the order of Leopold II) pada 2017 atas perannya dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Belgia khususnya di bidang kerja sama ekonomi.

Halaman:
1 2
      
