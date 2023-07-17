Pelatihan Jurkam Pemenangan Ganjar Pranowo Diikuti Mayoritas Pemuda

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan peserta pelatihan juru kampanye (jurkam) tim pemenangan Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mayoritas pemuda di bawah 40 tahun. Menurutnya hal itu sesuai dengan target pemilih sehingga diperlukan kekuatan tenaga muda Indonesia.

Diketahui empat partai politik pengusung Bacapres Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Hanura mengadakan Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada 17-18 Juli 2023.

"Sengaja dipilih yang muda ini di bawah 40 tahun. karena berdasarkan target pemilih kita itu memang kita harus bergerak dari kekuatan tenaga muda Indonesia untuk memenangkan Ganjar Pranowo," kata Hasto dalam sambutannya.

Hasto menyebut sekitar 300 peserta pelatihan Jurkam terbagi dari perwakilan partai politik pengusung dan relawan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan untuk memantapkan sejumlah strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Bersama dengan relawan jadi ada 150 dari partai dan 150 dari relawan. Hari ini akan memantapkan diri kita mengapa Ganjar Pranowo? bagaimana strategi di media? bagaimana strategi penggalangan? dan bagaimana konsepsi untuk memenangkan pak Ganjar Pranowo sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Presiden Jokowi? karena itulah setelah hari ini dan kemudian besok akan digembleng sebagai Jurkam," ucapnya.

Hasto menyebut pelatihan relawan Jurkam dihadiri dari empat partai politik pengusung Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.

"Perlu kami sampaikan pelatihan relawan Jurkam ini merupakan gabungan antara tiga parpol pengusung pak Ganjar Pranowo yaitu PDIP, PPP, Perindo dan Hanura. Jadi ada empat parpol," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa Bacapres Ganjar Pranowo juga dijadwalkan akan hadir dalam Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan siang nanti sekaligus membuka bersama Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono.