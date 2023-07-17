Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Bakal Hadiri Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan Siang Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:20 WIB
Ganjar Pranowo Bakal Hadiri Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan Siang Ini
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo juga dijadwalkan akan hadir dalam Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan siang nanti sekaligus membuka bersama Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono.

Diketahui empat partai politik pengusung Bacapres Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Hanura mengadakan Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada 17-18 Juli 2023.

"Acara mengalami perubahan karena nanti dengan melihat banyaknya peserta yang antusias datang sekitar 300 orang maka nanti Pak Ganjar Pranowo akan datang bersama kita jam 14.00 WIB. Untuk itu acara pembukaan yang tadinya jam 10.00 WIB digeser jam 14.00 WIB yang akan dibuka oleh Ketum PPP Mardiono," kata Hasto dalam sambutannya di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023).

Hasto menyebut sekitar 300 peserta pelatihan Jurkam terbagi dari perwakilan partai politik pengusung dan relawan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan untuk memantapkan sejumlah strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Bersama dengan relawan jadi ada 150 dari partai dan 150 dari relawan. Hari ini akan memantapkan diri kita mengapa Ganjar Pranowo? bagaimana strategi di media? bagaimana strategi penggalangan? dan bagaimana konsepsi untuk memenangkan pak Ganjar Pranowo sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Presiden Jokowi? karena itulah setelah hari ini dan kemudian besok akan digembleng sebagai Jurkam," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
