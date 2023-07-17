Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Lain Masih Cari Koalisi, Sekjen Perindo: Ganjar Pranowo Sudah Pasti Maju Pilpres 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:25 WIB
Bacapres Lain Masih Cari Koalisi, Sekjen Perindo: Ganjar Pranowo Sudah Pasti Maju Pilpres 2024
Ahmad Rofiq. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq mengatakan sosok Ganjar Pranowo sudah pasti maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan Bakal calon presiden (Bacapres) lainnya masih sibuk mencari koalisi yang terkuat.

Hal itu disampaikan Rofiq dalam acara Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan Ganjar Pranowo yang diadakan empat partai pengusung yakni PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

"Saya ingin menyampaikan kalau satu satunya capres yang sudah pasti hanya mas Ganjar. yang lainnya belum yang lainnya masih cari koalisi. Tetapi yang pasti mas Ganjar," kata Rofiq.

Halaman:
1 2
      
