Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Hadiri Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan, Teriakan Pendukung Menggema di Lokasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:36 WIB
Ganjar Pranowo Hadiri Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan, Teriakan Pendukung Menggema di Lokasi
Ganjar Pranowo hadiri pelatihan tim juru kampanye (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo hadiri Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan tingkat nasional yang diselenggarakan di iNews Tower Lantai 3, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023) siang.

Pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo mengenakan kemeja putih bergaris hitam didampingi Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Petinggi Partai Hanura, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ganjar Pranowo disambut ratusan relawan dan perwakilan partai pengusung dengan teriakan 'Ganjar Presiden 2024'. Ganjar juga terlihat tidak enggan bersalaman dan swafoto dengan relawan sekaligus peserta pelatihan Jurkam.

"Ganjar?," ucap Hasto.

"Presiden," timpal peserta pelatihan Jurkam.

"Ganjar Presiden," tambah Hasto.

"Gerak cepat Indonesia maju," timpal lagi peserta pelatihan Jurkam.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Sekjen Perindo Ahmad Rofiq. Selanjutnya acara dibuka oleh Plt Ketum PPP Mardiono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement