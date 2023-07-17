Ganjar Pranowo Hadiri Pelatihan Jurkam Tim Pemenangan, Teriakan Pendukung Menggema di Lokasi

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo hadiri Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan tingkat nasional yang diselenggarakan di iNews Tower Lantai 3, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023) siang.

Pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo mengenakan kemeja putih bergaris hitam didampingi Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Petinggi Partai Hanura, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Ganjar Pranowo disambut ratusan relawan dan perwakilan partai pengusung dengan teriakan 'Ganjar Presiden 2024'. Ganjar juga terlihat tidak enggan bersalaman dan swafoto dengan relawan sekaligus peserta pelatihan Jurkam.

"Ganjar?," ucap Hasto.

"Presiden," timpal peserta pelatihan Jurkam.

"Ganjar Presiden," tambah Hasto.

"Gerak cepat Indonesia maju," timpal lagi peserta pelatihan Jurkam.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Sekjen Perindo Ahmad Rofiq. Selanjutnya acara dibuka oleh Plt Ketum PPP Mardiono.