Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto: Andika Perkasa dan Arsyad Rasyid Jadi Sosok Kunci Pemenangan Ganjar Pranowo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:37 WIB
Hasto: Andika Perkasa dan Arsyad Rasyid Jadi Sosok Kunci Pemenangan Ganjar Pranowo
Hasto Kristiyanto. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan sosok Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Ketua Kadin Arsyad Rasyid merupakan dua tokoh kunci pemenangan Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan dalam acara Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

"Di mana kedua tokoh ini juga akan menjadi personel kunci dalam pemenangan Ganjar Pranowo," ujar Hasto dalam sambutannya.

 BACA JUGA:

Hasto menyatakan sekitar 300 peserta pelatihan Jurkam terbagi dari perwakilan partai politik pengusung dan relawan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan untuk memantapkan sejumlah strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Bersama dengan relawan jadi ada 150 dari partai dan 150 dari relawan. Hari ini akan memantapkan diri kita mengapa Ganjar Pranowo? bagaimana strategi di media? bagaimana strategi penggalangan? Juga bagaimana konsepsi untuk memenangkan pak Ganjar Pranowo sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Presiden Jokowi? Karena itulah setelah hari ini dan kemudian besok akan digembleng sebagai jurkam," ucapnya.

 BACA JUGA:

Hasto menyebut pelatihan relawan Jurkam dihadiri dari empat partai politik pengusung Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement