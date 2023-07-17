Hasto: Andika Perkasa dan Arsyad Rasyid Jadi Sosok Kunci Pemenangan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan sosok Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Ketua Kadin Arsyad Rasyid merupakan dua tokoh kunci pemenangan Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan dalam acara Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

"Di mana kedua tokoh ini juga akan menjadi personel kunci dalam pemenangan Ganjar Pranowo," ujar Hasto dalam sambutannya.

Hasto menyatakan sekitar 300 peserta pelatihan Jurkam terbagi dari perwakilan partai politik pengusung dan relawan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan untuk memantapkan sejumlah strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Bersama dengan relawan jadi ada 150 dari partai dan 150 dari relawan. Hari ini akan memantapkan diri kita mengapa Ganjar Pranowo? bagaimana strategi di media? bagaimana strategi penggalangan? Juga bagaimana konsepsi untuk memenangkan pak Ganjar Pranowo sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Presiden Jokowi? Karena itulah setelah hari ini dan kemudian besok akan digembleng sebagai jurkam," ucapnya.

Hasto menyebut pelatihan relawan Jurkam dihadiri dari empat partai politik pengusung Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.