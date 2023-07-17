Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Angkat Bicara soal Pencopotan Balihonya oleh Komandan TNI

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |15:42 WIB
Ganjar Angkat Bicara soal Pencopotan Balihonya oleh Komandan TNI
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum mengetahui soal pencopotan baliho bergambar dirinya sebagai bakal calon presiden di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, oleh Komandan TNI.

Ganjar mengaku akan mengecek kebenaran kabar tersebut agar hal itu tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Saya gak copot kok, siapa yang copot? baliho saya dicopot TNI? di mana? Belum tahu saya, nanti saya cek dulu deh," ujar Ganjar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Ganjar menilai sejatinya penggunaan baliho sebagai media promosi tidak menjadi masalah asalkan dipasang sesuai aturan dan tidak mengandung unsur SARA.

"Ya jangan pasang sembarangan, jangan hoax, jangan bully, pake kalimat yang santun, jangan bawa politik identitas, itu sudah saya omongin berkali-kali. Nanti kalau ada yang tdiak tertib boleh dicopot kalau tertip jangan dicopot," tukasnya.

Sebagai informasi, Beredar video oknum komandan TNI melakukan tindakan represif terhadap relawan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Ganjar Pranowo di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement