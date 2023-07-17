Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tertibkan Buzzer Politik, Menkominfo Budi Arie: Supaya Narasi Pemilu Bisa Damai!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |15:42 WIB
Tertibkan Buzzer Politik, Menkominfo Budi Arie: Supaya Narasi Pemilu Bisa Damai!
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan menindak akun buzzer politik dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Langkah itu akan diambil setelah dirinya melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menkominfo di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

"Yang pasti, bahwa pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kominfo," kata Budi.

Kendati demikian, Budi enggan menjabarkan cara penindakan tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan langkah penindakan terhadap akun buzzer.

"Nanti soal caranya apa, sabar. Suasana kan belum panas sekarang, nanti kita persiapkan supaya narasi Pemilu damai ini bisa," tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi berkata, penindakan terhadap akun buzzer itu menjadi prioritas selama dirinya menjabat Menkominfo. Ia akan mengendalikan akun yang meresahkan masyarakat.

"Pengendalian terhadap platform-platform yang meresahkan masyarakat, Dari mulai hoaks, radikalisme, dan sebagainya," ucap Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement