Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

15 Ribu Kasus Diselesaikan Lewat Restorative Justice Sepanjang 2022

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |15:59 WIB
15 Ribu Kasus Diselesaikan Lewat <i>Restorative Justice</i> Sepanjang 2022
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa, sepanjang tahun 2022 ada 15 ribu lebih kasus kepolisian yang diselesaikan dengan keadilan restoratif atau restorative justice.

Puluhan ribu kasus itu, bagian dari 313 ribu kasus yang ditangani kepolisian. Hal itu diungkapkan Dedi Prasetyo saat bedah buku keadilan restoratif strategi transformasi menuju Polri Presisi di Unissula Semarang, Senin (17/7/2023).

Menurutnya, penegak hukum di kepolisian tidak bisa lagi menggunakan hukum konvensional tapi harus keadilan restoratif.

"Melihat tidak hanya penegakan hukum membaca teks book yang ada di peraturan perundang, tapi bagaimana mengimplementasikan secara riil dengan melihat kondisi empiris masyarakat secara umum," kata Dedi kepada awak media.

Apalagi di era digitalisasi ini masyarakat banyak memberikan penilaian negatif terhadap Polri dalam pengungkapan kasus.

"Berdasar pemikiran ini, penegakan hukum tidak hanya secara konvensional saja tapi penegakan hukum hari ini bagaimana masyarakat melihat substansi hukumnya, struktur dan budaya hukumnya," ujar Dedi.

Dedi mencontohkan, masyarakat kecil mencuri sandal atau singkong hanya memenuhi kebutuhan perutnya dan penyidik melihat ini bisa dipidanakan.

Tapi masyarakat melihat masalah itu bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif, dan ini yang harus dicermati oleh seluruh aparat penegak hukum kepolisian.

"Tidak bisa mengejar kepastian hukum dan mengejar rasa keadilan, tapi manfaat dari hukum sendiri dianggap kecil," ucap Dedi

Dedi menuturkan, setiap hari polisi berhadapan dengan permasalahan sosial yang riil dihadapi masyarakat. Dan penegak hukum tidak sensitif terhadap pelaku dan korban dan tidak menggunakan berbagai perspektif yang terjadi dalam penegakan hukum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212/polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180159/polri-yUwr_large.jpg
Kapolri Pimpin Sertijab Pati, Irjen Djuhandhani Rahardjo Jadi Kapolda Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179940/polri-k9Fx_large.jpg
Wakapolri: Tidak Ada Negara Hebat Tanpa Investasi SDM Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877/mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428/polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411/polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement