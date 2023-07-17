Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Isi Materi, Ganjar Pranowo Jadi Target Selfie Peserta Pelatihan Jurkam Pemenangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:00 WIB
Usai Isi Materi, Ganjar Pranowo Jadi Target <i>Selfie</i> Peserta Pelatihan Jurkam Pemenangan
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menjadi target selfie atau swafoto peserta pelatihan juru kampanye tim pemenangan yang diselenggarakan di iNews Tower Lantai 3, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023).

Adapun pelatihan diikuti 300 peserta dari empat partai politik pengusung dan relawan yakni PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Ganjar memberikan materi pembekalan kepada peserta pelatihan terkait strategi pemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ganjar memberikan materi kurang lebih selama satu jam berlangsung tertutup bagi media dan disambut antusias peserta pelatihan.

Setelah selesai memberikan materi Ganjar menjadi target peserta untuk selfie dan berswafoto. Namun Ganjar dengan senyuman melayani satu persatu yang mendekati dirinya untuk swafoto. Ratusan peserta yang hadir juga meneriakkan tagline 'Gerak Cepat Indonesia Maju'.

"Gerak Cepat," ucap MC.

"Indonesia Maju," timpal ratusan peserta yang hadir.

Hadir dalam acara tersebut Waketum Partai Perindo Syafril Nasution, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Plt. Ketum PPP Mardiono beserta petinggi lainnya, dan petinggi dari Partai Hanura.

