Pesan Ganjar pada Jurkam: Jujur Berdasar Data dan Jangan Politik Identitas

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo meminta seluruh juru kampanye (Jurkam) bersikap jujur dan tidak menggunakan politik identitas dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media usai menghadiri pelatihan juru kampanye kader partai politik dan relawan di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

"Sebenernya informasi yang tidak sampai kepada mereka, tentunya tugas kita adalah menyampaikan pesan-pesan itu, saya hanya titip aja kepada kawan-kawan, satu tidak hoax," ujar Ganjar Pranowo.

Selain itu Ganjar juga meminta pada jurkamnya untuk bersikap jujur apa adanya dan tidak memanipulasi data yang ada untuk mencapai kemenangan politik semata.

"Kedua sampaikan data-data yang jujur, tidak ada manusia yang sempurna maka tampilkan data yang apa adanya. Selebihnya tentu juga disepakati apa ide gagasan pengalaman bukti-bukti yang pernah dilakukan itu jauh lebih mengedukasi sehingga proses demokrasi demokratisasi kita akan berjalan dengan baik," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga berpesan kepada seluruh jajaran kader dan akar rumput serta barisan pendukung relawan untuk bersama-sama melaksanakan tahapan kampanye nantinya dengan santun dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

"Jangan membawa politik identitas untuk pendukungnya Ganjar, sehingga kebersamaan kita sebagai anak bangsa akan betul-betul kita jaga, sehingga pemilu ke depan aman, santai, menyenangkan, dan betul-betul ini adalah pesta demokrasi yang menyenangkan," kata Ganjar Pranowo.