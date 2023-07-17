Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Ganjar pada Jurkam: Jujur Berdasar Data dan Jangan Politik Identitas

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:26 WIB
Pesan Ganjar pada Jurkam: Jujur Berdasar Data dan Jangan Politik Identitas
Ganjar Pranowo foto bersama para juru kampanye (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo meminta seluruh juru kampanye (Jurkam) bersikap jujur dan tidak menggunakan politik identitas dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media usai menghadiri pelatihan juru kampanye kader partai politik dan relawan di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

"Sebenernya informasi yang tidak sampai kepada mereka, tentunya tugas kita adalah menyampaikan pesan-pesan itu, saya hanya titip aja kepada kawan-kawan, satu tidak hoax," ujar Ganjar Pranowo.

Selain itu Ganjar juga meminta pada jurkamnya untuk bersikap jujur apa adanya dan tidak memanipulasi data yang ada untuk mencapai kemenangan politik semata.

"Kedua sampaikan data-data yang jujur, tidak ada manusia yang sempurna maka tampilkan data yang apa adanya. Selebihnya tentu juga disepakati apa ide gagasan pengalaman bukti-bukti yang pernah dilakukan itu jauh lebih mengedukasi sehingga proses demokrasi demokratisasi kita akan berjalan dengan baik," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga berpesan kepada seluruh jajaran kader dan akar rumput serta barisan pendukung relawan untuk bersama-sama melaksanakan tahapan kampanye nantinya dengan santun dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

"Jangan membawa politik identitas untuk pendukungnya Ganjar, sehingga kebersamaan kita sebagai anak bangsa akan betul-betul kita jaga, sehingga pemilu ke depan aman, santai, menyenangkan, dan betul-betul ini adalah pesta demokrasi yang menyenangkan," kata Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement