Kekuatan Relawan dan Partai Bersatu, Ganjar: Tujuannya Sama, Menang!

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengatakan kekuatan relawan dan partai bersatu dengan tujuan yang sama, yakni menang. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelatihan Juru Kampanye (Jurkam) Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

"Asyik kan ada kekuatan relawan, ada kekuatan partai, jadi satu, tujuannya sama, menang toh," kata Ganjar dalam sambutannya.

Ganjar menyebut hadir dalam acara tersebut keluarga besar PDI Perjuangan, Partai Perindo, PPP dan Hanura. Tak hanya itu, sejumlah relawan juga bergabung dalam pelatihan yang dihadiri sekitar 300 orang itu.

"Keluarga besar PDIP, keluarga besar Perindo hadir, keluarga besar Hanura hadir dan tentu Ketum PPP yang membuka. Ada relawan juga saya dengar di sini tadi sudah mendengar banyak," ucapnya.

"Relawan mana?" tambahnya.

"Yeay," teriak peserta pelatihan sembari bertepuk tangan.