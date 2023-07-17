Polisi Tangkap 795 Tersangka Perdagangan Orang

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 795 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan bahwa, jumlah itu berdasarkan analisa dan evaluasi periode 5 Juni hingga 16 Juli 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 795 orang," kata Nurul kepada awak media, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sendiri sampai saat ini sebanyak 680 laporan.

Dari jumlah tersebut, Nurul menyebut bahwa, pihak Satgas TPPO telah menyelamatkan 2.093 orang dari kejahatan perdagangan orang.