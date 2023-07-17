Fahmi Husaeni Mendadak Unggah Foto Norma Risma Usai Ditinggal Anggi, Naksir?

JAKARTA- Fahmi Husaeni mengejutkan warganet setelah mengunggah foto Norma Risma di media sosialnya. Hal itu ia lakukan untuk menanggapi netizen yang kerap menjodohkannya dengan Norma Risma.

Nama Fahmi Husaeni menjadi sorotan setelah permasalahan rumah tangganya viral di berbagai media. Fahmi ditinggal istrinya, Anggi Anggraeni sehari setelah melangsungkan pernikahan. Mantan istri Fahmi itu rupanya kabur bersama mantan kekasihnya.

Hampir senasib dengan Fahmi, Norma Risma juga sempat menggegerkan jagat sosial media dengan masalah rumah tangganya. Diketahui, suami Norma berselingkuh dengan ibu kandung Norma sendiri.

Fahmi mengunggah salah satu berita mengenai dirinya yang dijodohkan dengan Norma Risma di sosial media miliknya, Senin (17/7/2023).

Postingan itu kemudian dibanjiri oleh komentar netizen yang mendukung jika Fahmi memiliki hubungan dengan Norma Risma. Mereka menilai bahwa Norma Risma cocok menggantikan Anggi Anggraeni sebagai istri Fahmi Husaeni. Keduanya juga dinilai sebagai pasangan yang sabar dalam menghadapi cobaan.

Sekadar diketahui, Anggi Anggraeni (21), warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghilang usai sehari dinikahi. Bukan hanya sang suami, Fahmi Husaeni (26) yang kebingungan, namun juga keluarga kedua belah pihak.