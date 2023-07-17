Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tagar Kerja Nyata Ganjar dan Perindo Solusi Rakyat Trending Topic di Twitter

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |17:37 WIB
Tagar Kerja Nyata Ganjar dan Perindo Solusi Rakyat Trending Topic di Twitter
Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo/MNC Media
JAKARTA – Tagar Kerja Nyata Ganjar dan Perindo Solusi Rakyat menjadi trending topic di Twitter, hari Senin (17/7/2023) pada pukul 16.59 dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Netizen menilai Ganjar Pranowo calon bakal presiden yang diusung Partai Perindo telah berhasil memimpin Jawa Tengah selama ini. Hal itu terlihat dengan program-programnya yang pro rakyat.

Selain itu, warganet menyampaikan apresiasinya terhadap Partai Perindo yang bernomor urut 16 di kertas suara pemilu dan selalu peduli dengan rakyat kecil ini, karena memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Perindo Solusi Rakyat menuju Kerja Nyata Ganjar yg lebih baik ke depannya dengan Ketum Haary Tanoesoedibjo,” tulis #@iya**

“Udah terbukti Perindo Solusi rakyat yang membantu rakyat kecil dengan memberikan gerobak gratis. Emang keren Kerja Nyata Ganjar dan Pak Hary Tanoesoedibjo,” sambung @jungjau***

