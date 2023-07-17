Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dianggap Punya Karakter Mirip dengan Jokowi Jadi Faktor Ganjar Pranowo Ungguli Calon Lain

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:15 WIB
Dianggap Punya Karakter Mirip dengan Jokowi Jadi Faktor Ganjar Pranowo Ungguli Calon Lain
Ganjar Pranowo dan Jokowi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dianggap mempunyai karakter yang hampir sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini yang membuat sosok Ganjar bisa mengungguli Bacapres lainnya.

Hal ini diungkapkan pengamat politik pertahanan, Kusnanto Anggoro menanggapi hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Capres ideal pilihan Milenial' yang dirilis pada Sabtu 15 Juli 2023 kemarin.

Kusnanto berpandangan sangat wajar jika Ganjar dinilai oleh kalangan kampus mempunyai integritas dibandingkan dengan calon presiden lain. Ia memaparkan, dari empat indikator seperti rekam Jejak, Integritas, Kompetensi, Skill, Leadership, Nasionalisme, dan Keselarasan, hampir semuanya diungguli Ganjar.

"Menurut saya, keunggulan Ganjar lebih karakternya yang hampir mendekati Presiden Jokowi," kata Kusnanto dalam keterangannya yang dikutip Senin (17/7/2023).

Menurutnya, latar belakang Ganjar sebagai kepala daerah dan sebelumnya juga pernah menjadi politisi parlemen menjadi keunggulan yang dapat terlihat jelas. Meski Bacapres lainnya, Anies Baswedan juga berangkat dari latar yang sama, kata dia, hasil survei dari kalangan kritis kampus ini memperlihatkan realitas yang berbeda.

"Atau begitu pula Prabowo Subianto yang bisa dipahami oleh sebab pengalamannya belum begitu teruji sebagai kepala daerah,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
