Anies Doa Seluruh Rakyat Punya Rumah, Warga Kampung Akuarium: Mewakili Doa Kami

JAKARTA – Warga Kampung Akuarium, yang rumahnya tergusur di periode sebelumnya dan dibangun kembali oleh Anies Baswedan, turut mengamini doa yang dibaca Anies saat Apel Siaga Perubahan yang digelar Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 16 Juli 2023.

Dalam apel siaga yang dihadiri ratusan ribu kader Partai Nasdem tersebut, bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan Anies Baswedan memanjatkan doa, salah satunya mendoakan agar semua orang mempunyai rumah.

”Saya merasakan Pak Anies mewakili kami, seluruh penduduk Kampung Akuarium, dan seluruh masyarakat yang terancam kehilangan tempat tinggal karena negara belum melindungi,” kata Ketua RT Kampung Akuarium, Topas.

Menurut Topas, doa Anies agar rakyat Indonesia menjadi sejahtera merupakan doa seluruh rakyat. Rakyat juga berharap negara dapat memfasilitasi kebutuhan mereka akan perumahan atau hunian yang layak dan manusiawi.

“Pak Anies mendoakan agar rakyat Indonesia sejahtera dan semua fasilitas dari negara dapat dirasakan oleh semua masyarakat," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)