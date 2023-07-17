Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Genjot Program Pendidikan Digital, Perindo: Kebutuhan Anak Muda di Era Modern

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:59 WIB
Ganjar Pranowo Genjot Program Pendidikan Digital, Perindo: Kebutuhan Anak Muda di Era Modern
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyatakan Gubernur Jawa Tengah sekaligus bacapres Pemilu 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang sangat konsen mengikuti perkembangan zaman.

Hal itu ia ungkapkan terkait komitmen Ganjar menyediakan platform, peluang, dan dukungan bagi generasi muda pada sektor kemajuan digital saat ini, khususnya pendidikan berbasis digital.

"Kurikulum pendidikan digital merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan, sehingga anak muda Indonesia dapat mengembangkan minat dan bakat di dunia digital," kata Ike, Senin (17/7/2023).

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- menyatakan, peningkatan kualitas pendidikan digital di Indonesia memang menjadi kebutuhan yang mendesak.

Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menyebutkan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada tahun 2020 terdapat 19 persen satuan pendidikan yang kesulitan mendapatkan akses internet.

Setidaknya ada 42.159 sekolah di Indonesia yang belum terakses internet. Pembangunan infrastruktur teknologi sangat dibutuhkan untuk menyiapkan implementasi kurikulum pendidikan teknologi.

Ike melanjutkan, untuk merealisasi pendidikan berbasis digital maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

