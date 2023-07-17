Ganjar Ajak Generasi Muda Siapkan Skill dan Knowledge, Dian Mirza: Sejalan Cita-Cita Perindo

JAKARTA - Bacaleg muda Partai Perindo, Dian Mirza mendukung pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sekaligus Bacapres Pemilu 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang mengimbau generasi muda untuk tidak galau terkait masa depan mereka.

Ganjar menyebutkan, dalam menghadapi masa depan generasi muda harus menyiapkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa bersaing di masa yang akan datang.

"Hal ini sejalan dengan cita-cita Partai Perindo yang salah satunya adalah membantu masyarakat agar lebih produktif dan ikut membangun bangsa," kata Dian, Senin (17/7/2023).

Selain keterampilan dan pengetahuan, Dian Mirza yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 9 dari Partai Perindo yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu menambahkan, generasi muda juga butuh memiliki growth mindset.

"Selain, skill, knowledge dan kemampuan berfikir kreatif, saya berharap generasi muda juga memiliki growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh," ujar politisi muda Partai Perindo partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Dian menjelaskan, growth mindset adalah pemikiran yang meyakini kalau kita terus mau berusaha maka semuanya akan menjadi mungkin.