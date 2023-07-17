Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ajak Generasi Muda Siapkan Skill dan Knowledge, Dian Mirza: Sejalan Cita-Cita Perindo

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:59 WIB
Ganjar Ajak Generasi Muda Siapkan <i>Skill</i> dan <i>Knowledge</i>, Dian Mirza: Sejalan Cita-Cita Perindo
Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg muda Partai Perindo, Dian Mirza mendukung pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sekaligus Bacapres Pemilu 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang mengimbau generasi muda untuk tidak galau terkait masa depan mereka.

Ganjar menyebutkan, dalam menghadapi masa depan generasi muda harus menyiapkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa bersaing di masa yang akan datang.

"Hal ini sejalan dengan cita-cita Partai Perindo yang salah satunya adalah membantu masyarakat agar lebih produktif dan ikut membangun bangsa," kata Dian, Senin (17/7/2023).

 BACA JUGA:

Selain keterampilan dan pengetahuan, Dian Mirza yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 9 dari Partai Perindo yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu menambahkan, generasi muda juga butuh memiliki growth mindset.

"Selain, skill, knowledge dan kemampuan berfikir kreatif, saya berharap generasi muda juga memiliki growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh," ujar politisi muda Partai Perindo partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Dian menjelaskan, growth mindset adalah pemikiran yang meyakini kalau kita terus mau berusaha maka semuanya akan menjadi mungkin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement