INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Pemerintah Percepat Turunkan Stunting, PAN: Demi Generasi Penerus Lebih Maju

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:21 WIB
Dukung Pemerintah Percepat Turunkan <i>Stunting</i>, PAN: Demi Generasi Penerus Lebih Maju
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Rizal mengatakan, partainya mendorong peningkatan asupan gizi sehat guna menekan stunting. PAN mendukung upaya pemerintah mengatasi stunting agar lahir generasi penerus yang sehat.

“Agar ke depannya IQ anak tinggi dan untuk penerus di tahun-tahun yang akan datang untuk jadi penerus bangsa negara Republik Indonesia supaya lebih maju lagi,” kata M Rizal, dikutip Senin (17/7/2023).

Salah satu upaya PAN yakni dengan mendorong peningkatan anggaran BKKBN terutama untuk mengatasi stunting. Dengan begitu program BKKBN akan lebih mudah terlaksana untuk meningkatkan gizi dan melahirkan generasi yang cerdas.

“Kita akan mendorong, bahkan anggarannya juga kita minta ditambah untuk kebutuhan (penekanan angka stunting),” ucapnya.

Angka stunting di Indonesia memang masih cukup besar. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia menyentuh angka 21,6%, turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni di angka 24,4%.

Halaman:
1 2
      
