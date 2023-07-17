Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP Apresiasi Kesiapan Gibran Jadi Juru Kampanye Ganjar Pranowo

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:42 WIB
Sekjen PDIP Apresiasi Kesiapan Gibran Jadi Juru Kampanye Ganjar Pranowo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesiapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang bersedia untuk menjadi juru kampanye (jurkam) Bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto kepada awak media di sela-sela kegiatan pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower, Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023) malam.

"Ya ketika kami berdialog dengan Mas Gibran di DPP PDIP, beliau menyatakan kesiapannya untuk menjadi Jurkam dari Pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Hasto menyebutkan pelaksanaan kampanye belum dilakukan. Saat ini, kata Hasto, masih berupa tahap sosialisasi sesuai dengan peraturan yang ada.

"Tapi kampanye itu kan nanti ada pengaturan-pengaturan dari KPU, diawasi Bawaslu. Yang sekarang ini adalah menyosialisasikan Pak Ganjar selaku Capres dari PDI Perjuangan dan Mas Gibran merupakan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Sekjen PDIP tersebut menceritakan, pada Pilwalkot Solo 2020, seluruh kader PDIP bergerak untuk memenangkan Gibran.

"Ketika mas Gibran menjadi Calon Wali Kota, saat itu semua bergerak untuk membantu kemenangan Mas Gibran termasuk Bung Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar juga ikut. Sehingga ini merupakan kerja gotong-royong yang ditunjukkan seluruh kader PDI Perjuangan," kata Hasto.

