HOME NEWS NASIONAL

Soal Pertemuan Ganjar-Airlangga, Sekjen PDIP Sebut Sosok Teruji Atasi Pandemi dan Ekonomi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:56 WIB
Soal Pertemuan Ganjar-Airlangga, Sekjen PDIP Sebut Sosok Teruji Atasi Pandemi dan Ekonomi
Airlangga Hartarto-Ganjar Pranowo (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai pertemuan antara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga menunjukkan hubungan harmonis di antara kedua pihak.

"Pertemuan antara Pak Ganjar dan Pak Airlangga sangat bagus. Apalagi Pak Airlangga kan sudah teruji di dalam pandemi mengatasi pandemi, pertumbuhan ekonomi kita tetap mencapai kemajuan yang diakui oleh dunia," kata Hasto, di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023) malam.

Karena itu, Hasto menilai pertemuan antara Ganjar dan Airlangga sangat produktif.

"Pertemuan tersebut sangat positif dan kehadiran Pak Airlangga di dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno memang punya makna positif, dibandingkan mengirimkan utusan di acara yang lain," kata Hasto.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, hari ini.

Halaman:
1 2
      
