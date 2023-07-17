Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Rp27 Miliar, Kejagung Didukung Usut Tuntas Korupsi BTS Kominfo

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |23:45 WIB
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo 2020-2022. Termasuk pengembanganya terkait dengan uang Rp27 miliar.

"Saya mendukung kejaksaan memang benar atau tidak dengan uang Rp27 miliar ini. Jika ada kaitannya, kejaksaan harus membuka selebar-lebarnya, setransparan mungkin," ujar aktivis antikorupsi Umar Sholahudin dalam keteranganya, dikutip Senin (17/7/2023).

Kejagung tengah mendalami mengenai pengembalian uang Rp27 miliar yang disinyalir upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice). Menurut Umar, Kejagung harus berani membongkar para penikmat uang haram korupsi BTS Kominfo.

"Kejaksaan harus lebih berani membongkar lebih luas terkait kasus BTS ini, terutama mereka-mereka yang menikmati menerima hasil korupsi BTS ini," katanya.

Persoalan uang Rp27 miliar itu, kata Umar harus dikawal oleh kejaksaan. Sebab, pengembalian uang tersebut tak menghilangkan unsur tindak pidana.

"Pengembalian Rp27 miliar itu tidak akan menghilangkan unsur pidananya. Maka, harus diusut tuntas," katanya.

Halaman:
1 2
      
