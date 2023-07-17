Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Plt Bupati Bogor Minta Warga Laporkan Jika Ada Kecurangan PPDB

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |03:36 WIB
Plt Bupati Bogor Minta Warga Laporkan Jika Ada Kecurangan PPDB
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta kepada masyarakat untuk melapor apabila terjadi praktik kecurangan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sekaligus pelapor diminta membawa bukti kecurangannya agar segera ditindaklanjuti.

"Saya minta juga kerjasama kalau ada, jangan sampai nanya ke kita tapi ditanya gak jelas. Pihak sekolah kalau ditanya bilang gak ada terus. Tapi kalo ada bukti percakapan atau bukti lain, misal nama oknum sekolah, nama orangtuanya nah itu enak," kata Iwan kepada wartawan, Minggu (16/7/2023).

Kata dia sejauh ini, pihaknya baru mendengar isu terkait dugaan kecurangan PPDB. Namun, Pemkab Bogor tetap melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Baru kemarin ada isu diminta Rp 7 juta, saya langsung panggil kepala sekolahnya, saya bilang jangan katanya, jangan informasinya sumir. Saya minta kemarin untuk datangi langsung ke sumber, waktu itu kan sumbernya warga. Saya bilang bu Kepsek datang, bener apa engga, kalau ada oknum sebutkan. Saya waktu Boling (Rebo Keliling) di Ciawi sudah tegas perintahkan untuk mendatangi kepada sumbernya, mudah-mudahan bisa mengurai dan ada kejelasannya untuk masyarakat. Kalau bener ada kutipan permintaan, ya tolong sampaikan, kalau gak ada harus diklarifikasi," bebernya.

Halaman:
1 2
      

