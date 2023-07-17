Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Keliling Ronda, Warga di Pasar Rebo Dibacok Gerombolan Pemuda

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:54 WIB
Lagi Keliling Ronda, Warga di Pasar Rebo Dibacok Gerombolan Pemuda
Warga dibacok di Pasar Rebo, Jakarta Timur saat sedang keliling ronda (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Nasib nahas menimpa Nasib (53), warga Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ia dibacok gerombolan remaja yang diduga geng motor ketika dirinya ronda keliling sebelum pulang ke rumah.

Aksi pembacokan tersebut terekam kamera CCTV warga yang terletak di permukiman Jalan Kalisari 3, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Nasib menjelaskan, saat pulang dari pos, dirinya ronda keliling. Namun, tiba-tiba ada belasan remaja yang menghampirinya dan kemudian membacok pundak sebelah kiri pria paruh baya tersebut. Ia tidak mengetahui alasan belasan remaja tersebut yang tanpa tujuan membacok dirinya dari belakang.

"Saya pulang dari pos, terus ronda keliling lah. Saya melihat ada keramaian, jadi saya cek. Disitu ada dua sepeda motor, yang satu boncengan bertiga dan satunya boncengan berdua. Tiba-tiba dari belakang ada yang bacok ke arah punggung saya," ujar Nasib di rumahnya, Senin (17/7/2023).

Nasib mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Minggu dini hari, 16 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Setelah dibacok, Nasib mengatakan dirinya langsung melarikan diri hingga melompati portal yang berada tak jauh dari lokasi.

"Pelakunya itu usianya berkisar sepantaran anak SMP atau SMA lah. Saya tidak pernah lihat dan kenal anak-anak itu. Selain itu, saya juga tidak tahu persis ada berapa orang semuanya," jelas Nasib.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement