Lagi Keliling Ronda, Warga di Pasar Rebo Dibacok Gerombolan Pemuda

Warga dibacok di Pasar Rebo, Jakarta Timur saat sedang keliling ronda (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Nasib nahas menimpa Nasib (53), warga Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ia dibacok gerombolan remaja yang diduga geng motor ketika dirinya ronda keliling sebelum pulang ke rumah.

Aksi pembacokan tersebut terekam kamera CCTV warga yang terletak di permukiman Jalan Kalisari 3, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Nasib menjelaskan, saat pulang dari pos, dirinya ronda keliling. Namun, tiba-tiba ada belasan remaja yang menghampirinya dan kemudian membacok pundak sebelah kiri pria paruh baya tersebut. Ia tidak mengetahui alasan belasan remaja tersebut yang tanpa tujuan membacok dirinya dari belakang.

"Saya pulang dari pos, terus ronda keliling lah. Saya melihat ada keramaian, jadi saya cek. Disitu ada dua sepeda motor, yang satu boncengan bertiga dan satunya boncengan berdua. Tiba-tiba dari belakang ada yang bacok ke arah punggung saya," ujar Nasib di rumahnya, Senin (17/7/2023).

Nasib mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Minggu dini hari, 16 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Setelah dibacok, Nasib mengatakan dirinya langsung melarikan diri hingga melompati portal yang berada tak jauh dari lokasi.

"Pelakunya itu usianya berkisar sepantaran anak SMP atau SMA lah. Saya tidak pernah lihat dan kenal anak-anak itu. Selain itu, saya juga tidak tahu persis ada berapa orang semuanya," jelas Nasib.