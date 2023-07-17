Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Jakpus, 12 Unit Damkar Diterjunkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:47 WIB
Kebakaran Rumah di Jakpus, 12 Unit Damkar Diterjunkan
Kebakaran rumah di Johar Baru, Jakpus (Foto: Ist)
JAKARTA - Sebuah rumah tinggal semi permanen di Jalan Kramat Pulo Gundul RT 10 RW 10, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat dilahap si jago merah pada Senin (17/7/2023) pagi.

"Objek terbakar rumah tinggal semi permanen," tulis laporan command center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Status terkini masih dalam proses lokalisir. Belasan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Proses lokalisir pengerahan akhir 12 unit 60 personel," jelasnya.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab dan taksiran kerugian akibat musibah kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

      
