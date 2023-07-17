JAKARTA - Sejumlah arus lalu lintas di ruas jalan Tol yang mengarah ke Jakarta mengalami kepadatan pada Senin (17/7/2023) pagi ini. Hal itu disebabkan karena tingginya volume kendaraan yang melalui kawasan tersebut.
Adapun tol yang mengalami kemacetan yakni Tol Dalam Kota, Tol Tangerang-Jakarta dan Tol Jagorawi. Di Tol Dalam Kota mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Cawang yang mengarah ke Tebet.
“Cawang - Tebet padat, kepadatan volume lalin,” tulis PT Jasa Marga di akun resmi Twitternya yang dilihat Senin.
Kemudian untuk Tol Jakarta-Tangerang juga mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Tangerang yang mengarah ke Kunciran.
“Tangerang - Kunciran padat, kepadatan volume lalin. Karang Tengah - Kedoya padat, kepadatan volume lalin,” tulisnya.
Selain itu, kemacetan juga terjadi di sejumlah ruas Tol Jagorawi salah satunya dari Cililitan yang mengarah ke Cawang.
“Cipayung KM 08 - Kali Cipinang KM 03 padat, kepadatan volume lalin. Cililitan - Cawang padat, kepadatan volume lalin,” jelasnya.
(Khafid Mardiyansyah)