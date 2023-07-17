Relawan Sandiaga Gelar Bazar Murah, Rp15 Ribu Dapat Beras hingga Minyak

JAKARTA - Relawan Sandiaga Uno menggelar kegiatan sembako murah di Matraman, Jakarta Timur pada Minggu 16 Juli 2023, warga dapat membeli sembako yang berisi 2,5 kilogram beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng dan teh dengan harga Rp15.000.

Ketua Sahabat Sandi DKI Jakarta Faizal Fiqri, mengatakan ratusan paket sembako langsung ludes diserbu ratusan warga.

"Hari ini kita berkolaborasi dengan Pemuda Perindo menggelar bazar sembako murah di Matraman dan warga sangat antusias sekali, kita menggelar acara jam 14.00 WIB, tapi dari jam 12.00 WIB, warga sudah berdatangan luar biasa antusiasnya dan kita menyediakan 200 paket sembako," kata Faizal, dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Di lokasi, Faizal Fiqri bersama dengan Raditya Pratama Putra dari Pemuda Perindo juga tampak langsung memberikan paket sembako murah ke warga. Dari momen ini, Faizal ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa Sandiaga Uno sebagai tokoh yang mementingkan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti kita tau, Pak Sandi Ketua Bapilu DPP Partai PPP, tapi demi kepentingan masyarakat kita memperlihatkan tidak adanya kepentingan pribadi dan urusan pribadi kalau untuk kesejahteraan rakyat, kita harus hadirkan demokrasi yang sejuk kontestasi yang dapat menjawab kebutuhan rakyat, yaitu harga bahan pokok yang terjangkau dan lapangan pekerjaan seluas-luasnya," ujar Faizal,

Pada momen ini, Sukarelawan Sandiaga Uno dan Pemuda Perindo menyoroti harga bahan pokok yang melonjak. Program ini sebagai salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Apalagi situasi sembako juga sedang naik di pasar, maka kita gelar sembako murah ini," sambung Faizal.