Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Sandiaga Gelar Bazar Murah, Rp15 Ribu Dapat Beras hingga Minyak

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:50 WIB
Relawan Sandiaga Gelar Bazar Murah, Rp15 Ribu Dapat Beras hingga Minyak
Sahabat Sandi gelar bazar murah di Jakarta Timur (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Sandiaga Uno menggelar kegiatan sembako murah di Matraman, Jakarta Timur pada Minggu 16 Juli 2023, warga dapat membeli sembako yang berisi 2,5 kilogram beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng dan teh dengan harga Rp15.000.

Ketua Sahabat Sandi DKI Jakarta Faizal Fiqri, mengatakan ratusan paket sembako langsung ludes diserbu ratusan warga.

"Hari ini kita berkolaborasi dengan Pemuda Perindo menggelar bazar sembako murah di Matraman dan warga sangat antusias sekali, kita menggelar acara jam 14.00 WIB, tapi dari jam 12.00 WIB, warga sudah berdatangan luar biasa antusiasnya dan kita menyediakan 200 paket sembako," kata Faizal, dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Di lokasi, Faizal Fiqri bersama dengan Raditya Pratama Putra dari Pemuda Perindo juga tampak langsung memberikan paket sembako murah ke warga. Dari momen ini, Faizal ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa Sandiaga Uno sebagai tokoh yang mementingkan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti kita tau, Pak Sandi Ketua Bapilu DPP Partai PPP, tapi demi kepentingan masyarakat kita memperlihatkan tidak adanya kepentingan pribadi dan urusan pribadi kalau untuk kesejahteraan rakyat, kita harus hadirkan demokrasi yang sejuk kontestasi yang dapat menjawab kebutuhan rakyat, yaitu harga bahan pokok yang terjangkau dan lapangan pekerjaan seluas-luasnya," ujar Faizal,

Pada momen ini, Sukarelawan Sandiaga Uno dan Pemuda Perindo menyoroti harga bahan pokok yang melonjak. Program ini sebagai salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Apalagi situasi sembako juga sedang naik di pasar, maka kita gelar sembako murah ini," sambung Faizal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801/sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033140/aksi-sandiaga-uno-saat-jajal-bikin-rengginang-di-desa-wisata-wanurejo-borobudur-T6dfW2iqOY.jpg
Aksi Sandiaga Uno saat Jajal Bikin Rengginang di Desa Wisata Wanurejo Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033137/menparekraf-desa-wisata-wanurejo-jadi-world-class-tourism-destination-s1AVkco8yN.jpg
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001833/sandiaga-uno-saya-ajak-pengunjung-festival-semarapura-jadi-rojali-xwuGdbBM0u.jpg
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001831/buka-festival-semarapura-menparekraf-sandi-uno-dapat-kehormatan-ikut-buat-keris-bali-shYuhLjsqb.jpg
Buka Festival Semarapura, Menparekraf Sandi Uno Dapat Kehormatan Ikut Buat Keris Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001827/menparekraf-sandi-uno-buka-festival-semarapura-2024-di-klungkung-UnMHh8NleZ.jpg
Menparekraf Sandi Uno Buka Festival Semarapura 2024 di Klungkung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement