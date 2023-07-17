Bunuh Diri, Pegawai Nekat Lompat dari Lantai 29 Apartemen Jaktim

Seorang pria bunuh diri di apartemen Jaktim (Foto: Media sosial)

JAKARTA - Seorang pria dikabarkan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 29 Tower Apartemen di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada hari ini, Senin (17/7/2023).

Menurut Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jaktim Gatot Sulaeman, peristiwa terjadi pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB. Diduga korban merupakan salah satu pekerja di apartemen itu.

“Korban merupakan orang maintenance yang melompat,” ujar Gatot dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Gatot menuturkan sebanyak 3 unit dikerahkan ke lokasi. Namun, korban memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas di lokasi.

“Korban sudah melompat (meninggal dunia),” kata Gatot.

Peristiwa tersebut terekam kamera amatir milik warga dan beredar di media sosial. Aksi tersebut terjadi ketika situasi lalu lintas di sekitar lokasi macet sehingga menjadi tontontan warga.

(Arief Setyadi )