Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bunuh Diri, Pegawai Nekat Lompat dari Lantai 29 Apartemen Jaktim

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:15 WIB
Bunuh Diri, Pegawai Nekat Lompat dari Lantai 29 Apartemen Jaktim
Seorang pria bunuh diri di apartemen Jaktim (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria dikabarkan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 29 Tower Apartemen di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada hari ini, Senin (17/7/2023).

Menurut Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jaktim Gatot Sulaeman, peristiwa terjadi pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB. Diduga korban merupakan salah satu pekerja di apartemen itu.

“Korban merupakan orang maintenance yang melompat,” ujar Gatot dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).

Gatot menuturkan sebanyak 3 unit dikerahkan ke lokasi. Namun, korban memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas di lokasi.

“Korban sudah melompat (meninggal dunia),” kata Gatot.

Peristiwa tersebut terekam kamera amatir milik warga dan beredar di media sosial. Aksi tersebut terjadi ketika situasi lalu lintas di sekitar lokasi macet sehingga menjadi tontontan warga.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement