Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Maling Panik Dikepung Warga, Terjebak di Atap Rumah hingga Bonyok Dikeroyok

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:39 WIB
Viral! Maling Panik Dikepung Warga, Terjebak di Atap Rumah hingga Bonyok Dikeroyok
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial F, terjebak di atap rumah warga setelah berusaha melarikan diri dari kejaran warga di Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku diketahui kepergok hendak mencuri barang berharga milik warga.

Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdulrohim membenarkan peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Iya benar, kejadian seminggu yang lalu, kepergok warga (saat mau mencuri)," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (17/7/2023).

Masih kata Dodi, awalnya pelaku beraksi bersama dua orang temannya. Ketiganya sempat masuk ke pekarangan salah satu rumah warga untuk menggasak barang berharga.

Namun saat akan beraksi, aksi ketiganya kepergok.pemilik rumah. Dengan raut wajah gelagapan, ketiga pelaku kemudian lari kocar-kacir. Pemilik rumah sempat berteriak hingga mengundang perhatian warga lain. "Pelaku 3 orang, namun yang 2 orang kabur," ujar Dodi.

Pelaku juga sempat dikeroyok warga sekitar. Tak lama datang petugas langsung membawa pelaku ke kantor polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pencurian Maling viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement