Viral! Maling Panik Dikepung Warga, Terjebak di Atap Rumah hingga Bonyok Dikeroyok

JAKARTA - Seorang pria berinisial F, terjebak di atap rumah warga setelah berusaha melarikan diri dari kejaran warga di Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku diketahui kepergok hendak mencuri barang berharga milik warga.

Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdulrohim membenarkan peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Iya benar, kejadian seminggu yang lalu, kepergok warga (saat mau mencuri)," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (17/7/2023).

Masih kata Dodi, awalnya pelaku beraksi bersama dua orang temannya. Ketiganya sempat masuk ke pekarangan salah satu rumah warga untuk menggasak barang berharga.

Namun saat akan beraksi, aksi ketiganya kepergok.pemilik rumah. Dengan raut wajah gelagapan, ketiga pelaku kemudian lari kocar-kacir. Pemilik rumah sempat berteriak hingga mengundang perhatian warga lain. "Pelaku 3 orang, namun yang 2 orang kabur," ujar Dodi.

Pelaku juga sempat dikeroyok warga sekitar. Tak lama datang petugas langsung membawa pelaku ke kantor polisi.